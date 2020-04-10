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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Служебная халатность при противодействии COVID-19: на руководство Николаевской ОГА возбуждено дело

Служебная халатность при противодействии COVID-19: на руководство Николаевской ОГА возбуждено дело

Киев  •  УНН

 • 81031 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В отношении руководства Николаевской областной государственной администрации возбуждено уголовное дело. Об этом заявил начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталий Герсак во время сессии областного совета, передает корреспондент УНН.

"С сегодняшнего дня будет зарегистрировано уголовное производство. И не три дня, а две недели разбираетесь. Если вы за две недели не можете разобраться, кто виноват, то в рамках уголовного производства разберемся", - отметил Герсак.

Как отметили позже в пресс-службе СБУ, Служба безопасности проверяет информацию "о служебной халатности должностных лиц ОГА при противодействии распространению COVID-19".

"Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможной служебной халатности должностных лиц Николаевской облгосадминистрации относительно непринятия неотложных мер для обеспечения первоочередных потребностей региона при противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19", - отметили в пресс-службе.

Так, сообщается, что внеочередная сессия областного совета 27 марта утвердила решение о внесении изменений в бюджет для приобретения медицинского оборудования, дезинфицирующих средств. Решение предусматривает предоставление региональным учреждениям здравоохранения дополнительного финансирования на сумму 109 млн гривен.

Чиновники Николаевской ОГА время не приняли реальных мер для исполнения решения облсовета. По предварительной версии следствия, действия чиновников могли причинить значительный вред жизни и здоровью жителей области из-за распространения COVID-19.

"Сейчас следователями спецслужбы начато уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении СБ Украины.

Напомним, ранее в СБУ сообщили, что в Николаевской области было выявлено нарушение при отборе биологического материала у пациентов с подозрением на COVID-19.

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