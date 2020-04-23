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Служба зайнятості пом’якшила умови отримання допомоги безробітними, звільненими за власним бажанням

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Державний центр зайнятості посилив соціальну підтримку безробітних звільненим за власним бажанням та спростив умови отримання допомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу центру зайнятості.

“Громадяни, які були звільнені з останнього місця роботи в період карантину (починаючи з 12.03.2020 року) за власним бажанням і стали на облік в державній службі зайнятості, отримуватимуть допомогу по безробіттю з першого дня набуття статусу безробітного. Тобто, на період карантину правило про відкладення виплати допомоги по безробіттю для звільнених за власним бажанням застосовуватися не буде”, — йдеться у повідомленні.

Так, це зумовлено тим, що 18 квітня 2020 року набув чинності Закон України про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” від 13.04.2020 № 553-IX.

Цим законом внесено зміни до “Прикінцевих положень” Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”. Змінами визначено, що на період карантину для осіб, які звільнилися з роботи за власним бажанням, не будуть застосовуватися вимоги щодо відкладення виплати допомоги по безробіттю строком до 90 днів. При цьому загальна тривалість виплат допомоги по безробіттю для таких осіб не може перевищувати 270 календарних днів.

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Повідомляється, що якщо людина звільнилася з попереднього місця роботи за власним бажанням саме в період карантину і вже зареєструвалася в службі зайнятості, не потрібно подавати жодних додаткових документів. Нарахування допомоги відбудеться автоматично.

Варто зазначити, що в базі даних служби зайнятості станом на сьогодні є понад 50 тисяч вакансій, які готові запропонувати безробітним".

Нагадаємо, що щоденно до служби зайнятості звертається від 5 до 7 тисяч безробітних.

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