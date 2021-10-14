Служба не має обмежень по часу: Монастирський дав настанову курсантам Нацакадемії МВС

Так, разом з курсантами клятву ліцеїста проголосили хлопці та дівчата, які в цьому році вступили до Юридичного ліцею ім. Я. Кондратьєва.

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“Цей рік є знаковим для України і для кожного із нас. Це 30-й рік незалежності України, незалежність, кожен день якої ми відчуваємо, тому що своїми потом і кров’ю відстоюємо її. Цей рік також знаковий для академії. 100 років тому народився цей вуз, який і по сьогодні виховує найкращих вихованців, захисників і захисниць України. Ви сьогодні вступаєте у велику сім’ю, велику команду, команду яка від курсанта до сержанта, рядового і лейтенанта, до керівника поліції і міністра є єдиною тому що поряд із сьогоднішнім святом, яке я назвав, сьогодні також надзвичайно напружений день для Національної поліції”, — заявив міністр.

Деталі

Монастирський нагадав, що сьогодні правоохоронці забезпечують право на мирне зібрання тисяч людей, тому одразу після урочистостей він з командою їде слідкувати за реалізацією цього права.

“Тепер і ви і кожен з вас буде захищати і служити народу України і в кожній ситуації допомагати громадянину України, не залежно від того, знаходитись ви на службі чи ні. Тому що служба не має обмежень по часу. Я бажаю вам успіхів у навчанні, тому що від сьогодні ви починаєте свою ходу до визнання, до захисту, до перемог. Слава Україні!”, — наголосив Глава МВС.

Зазначимо, що на урочистий захід привітати курсантів прибули також перший заступник міністра Євгеній Єнін та перший заступник голови Нацполіції Михайло Кузнєцов.

Також під час заходу ректор Національної академії внутрішніх справ Володимир Чернєй повідомив, що навчання здійснюється за інноваційними технологіями на розвинутій матеріально-технічній базі. Зокрема, у НАВС курсанти вивчають кібербезпеку, кримінальний аналіз, оперативно-технічне документування, антикорупційний менеджмент, поліграфні обстеження, технології штучного інтелекту, електронні докази, аналітичну розвідку.

Після урочистої частини керівники МВС та Нацполіції оглянули музей Національної академії внутрішніх справ.

Додамо

В Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці відзначається День захисників України водночас з Днем Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначають як день створення Української повстанської армії.



Раніше Монастирський заявив, що захищати державу стало справою кожного, не залежно від статі чи професії.