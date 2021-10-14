Служба не имеет ограничений по времени: Монастырский дал установку курсантам Нацакадемии МВД

Так, вместе с курсантами клятву лицеиста провозгласили ребята, которые в этом году вступили в Юридический лицей им. Я. Кондратьева.

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"Этот год является знаковым для Украины и для каждого из нас. Это 30-й год независимости Украины, независимость, каждый день которой мы чувствуем, потому что своими потом и кровью отстаиваем ее. Этот год также знаковый для академии. 100 лет назад родился этот вуз, и по сей день воспитывает лучших воспитанников, защитников и защитниц Украины. Вы сегодня вступаете в большую семью, большую команду, команду, которая от курсанта до сержанта, рядового и лейтенанта, к руководителю полиции и министру является единственной потому что рядом с сегодняшним праздником, который я назвал, сегодня также очень напряженный день для Национальной полиции" , - заявил министр.

Детали

Монастырский напомнил, что сегодня правоохранители обеспечивают право на мирное собрание тысяч людей, поэтому сразу после торжеств он с командой уезжает следить за реализацией этого права.

"Теперь и вы, и каждый из вас, будет защищать и служить народу Украины и в каждой ситуации помогать гражданину Украины, независимо от того, находитесь ли вы на службе или нет. Потому что служба не имеет ограничений по времени. Я желаю вам успехов в учебе, потому что с сегодняшнего дня вы начинаете свое шествие к признанию, к защите, к победам. Слава Украине!" - подчеркнул глава МВД.

Отметим, что на торжественное мероприятие поздравить курсантов прибыли также первый заместитель министра Евгений Енин и первый заместитель председателя Нацполиции Михаил Кузнецов.

Также во время мероприятия ректор Национальной академии внутренних дел Владимир Черней сообщил, что обучение осуществляется по инновационным технологиям в развитой материально-технической базе. В частности, в НАВД курсанты изучают кибербезопасность, криминальный анализ, оперативно-техническое документирование, антикоррупционный менеджмент, полиграфные обследования, технологии искусственного интеллекта, электронные доказательства, аналитическую разведку.

После торжественной части руководители МВД и Нацполиции осмотрели музей Национальной академии внутренних дел.

Добавим

В Украине 14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы отмечается День защитников Украины одновременно с Днем Украинского казачества. Также 14 октября традиционно отмечают как день создания Украинской повстанческой армии.



Ранее Монастырский заявил, что защищать государство стало делом каждого, независимо от пола или профессии.