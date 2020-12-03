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"Слугу народу" Петруняка спіймали у Раді за переглядом інтимного фото

"Слугу народу" Петруняка спіймали у Раді за переглядом інтимного фото

Київ • УНН

 • 18496 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Народного депутата від фракції “Слуга народу” Євгена Петруняка спіймали під час засідання Верховної Ради України за переглядом інтимного фото. Відповідною фотографією у Facebook поділився фотограф Ян Доброносов, передає УНН.

“Погано коли один виступає в прямому ефірі, а іншій депутат дивиться голу дівчину? Депутат з телефоном Петруняк Євген”, — написав він.

Додамо, що Петруняк потрапив у "кадр", коли виступ його колеги транслювали у прямому ефірі, а "слуга" стояв поряд і роздивлявся світлину.

Нагадаємо, нещодавно в українському парламенті відбувся новий секс-скандал. У соцмережах з’явилось відео, як один з народних депутатів, ймовірно, пересилає іншому відеозапис еротичного характеру.

Як раніше повідомляв УНН, минулого року в Раді вже трапився один секс-скандал, коли “Слугу народу” Богдана Яременка “спіймали” на інтимній переписці.

Тоді нардепи звільнили Яременка з посади голови комітету, призначивши на цю посаду нардепа від фракції “Слуга народу” Олександра Мережко. 

Українські Національні Новини

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