"Слуги народу" визначилися, коли проведуть з'їзд
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Проведення з'їзду пропрезидентської політичної партії "Слуга народу" заплановано у січні наступного року. Про це заявив під час брифінгу у вівторок, 10 листопада, голова політичної партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко, передає УНН.
"У нас приблизно в січні з'їзд. Чому? Тому що попереду у нас довибори по трьох округах до Верховної Ради - потенційно, два - майже точно", - повідомив Корнієнко.
Також він заявив, що "Слуга народу" виграла місцеві вибори за кількістю депутатських мандатів по всій країні. За його даними за підсумками підрахунку орієнтовно 90-95% рад, загалом по країні на цей момент партія має близько 6 100 депутатів місцевих рад і 223 голови.
Корнієнко також зауважив, що в цілому вибори відбулися на високому рівні, і про це заявили міжнародні та українські спостерігачі.
Нагадаємо, Корнієнко повідомив, коли оголосять результати "опитування Зеленського".