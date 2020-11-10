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"Слуги народу" визначилися, коли проведуть з'їзд

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Проведення з'їзду пропрезидентської політичної партії "Слуга народу" заплановано у січні наступного року. Про це заявив під час брифінгу у вівторок, 10 листопада, голова політичної партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко, передає УНН.

"У нас приблизно в січні з'їзд. Чому? Тому що попереду у нас довибори по трьох округах до Верховної Ради - потенційно, два - майже точно", - повідомив Корнієнко.

Також він заявив, що "Слуга народу" виграла місцеві вибори за кількістю депутатських мандатів по всій країні. За його даними за підсумками підрахунку орієнтовно 90-95% рад, загалом по країні на цей момент партія має близько 6 100 депутатів місцевих рад і 223 голови.

Корнієнко також зауважив, що в цілому вибори відбулися на високому рівні, і про це заявили міжнародні та українські спостерігачі.

Нагадаємо, Корнієнко повідомив, коли оголосять результати "опитування Зеленського".

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