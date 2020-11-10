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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 12131 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 39830 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 88593 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 96683 просмотра

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4 марта, 08:59 • 102482 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Слуги народа" определились, когда проведут съезд

"Слуги народа" определились, когда проведут съезд

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Проведение съезда пропрезидентской партии "Слуга народа" запланировано в январе следующего года. Об этом заявил во время брифинга во вторник, 10 ноября, председатель политической партии "Слуга народа", первый заместитель председателя одноименной парламентской фракции Александр Корниенко, передает УНН.

"У нас примерно в январе съезд. Почему? Потому что впереди у нас довыборы по трем округам в Верховную Раду - потенциально, два - почти точно", - сообщил Корниенко.

Также он заявил, что "Слуга народа" выиграла местные выборы по количеству депутатских мандатов по всей стране. По его данным, по итогам подсчета ориентировочно 90-95% советов, в целом по стране на данный момент партия имеет около 6100 депутатов местных советов и 223 головы.

Корниенко также отметил, что в целом выборы прошли на высоком уровне, и об этом заявили международные и украинские наблюдатели.

Напомним, Корниенко сообщил, когда объявят результаты "опроса Зеленского".

Украинские Национальные Новости

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