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"Слуги народу" шукають шляхи до зменшення невдоволення аграріїв: політолог підтвердив чутки про коаліцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Напередодні відкриття ринку землі зростає рівень невдоволення аграріїв. Тому, ймовірно, для того, щоб знизити градус невдоволення земельною реформою та представити нове бачення змін в аграрній політиці в якості коаліційного партнера "слуги народу" розглядають фракцію "Батьківщина". Таку думку в коментарі УНН висловив політолог Андрій Золотарьов.

Цитата:

"Велика ймовірність того, що все буде залежати від політичних варіацій. Найближчим часом ми можемо побачити варіант коаліції, зокрема — з "Батьківщиною", з якою буде легше знаходити згоду та спільну мову серед аграріїв. Адже в аграрному секторі у пані Тимошенко сильні позиції", - вважає Золотарьов.

Деталі

Політолог зауважив, що питання коаліції зараз знаходиться лише в процесі переговорів, тому завчасно щось прогнозувати. Однак, враховуючи що аграрна й соціальна теми завжди були ключовими для "Батьківщини", найближчим часом у випадку коаліції Україну можуть очікувати зміни серед міністрів саме цих сфер.

"Це питання в процесі, хоч нічого ще не вирішено, але існує велика ймовірність. Наприклад, скоріше за все, ми побачимо нардепа Івченко як ймовірну кандидатуру на міністра аграрної політики. Бо він всі ці роки працював з Тимошенко по аграрному сектору. Досить досвідчена людина", - підсумував він.

Доповнення

Нагадаємо, народний депутат Вадим Івченко раніше прокоментував чутки про те, що у випадку зміни уряду він може очолити Мінагрополітики.

“По-перше, мені поки ніхто не пропонував. По-друге, коли буде офіційна пропозиція, я озвучу позиції, які буду виконувати на посаді міністра. Якщо ці позиції будуть сприйняті в парламенті — я піду працювати. Якщо ні — я не піду працювати заради якихось "хотелок“ олігархів чи латифундистів”, — зазначив Івченко. 

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