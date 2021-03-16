Не піду працювати заради “хотелок” олігархів: Івченко відповів на чутки про плани очолити Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Член аграрного комітету Верховної Ради, народний депутат Вадим Івченко в ефірі телеканалу “Прямий” прокоментував чутки про те, що у випадку зміни уряду він може очолити Мінагрополітики, передає УНН.
Цитата:
“По-перше, мені поки ніхто не пропонував. По-друге, коли буде офіційна пропозиція, я озвучу позиції, які буду виконувати на посаді міністра. Якщо ці позиції будуть сприйняті в парламенті — я піду працювати. Якщо ні — я не піду працювати заради якихось "хотелок“ олігархів чи латифундистів”, — зазначив Івченко.
Деталі
Народний депутат вкотре підкреслив, що наразі важливі державні посади в аграрній сфері займають люди з особистими бізнес-інтересами.
“Ми чітко розуміємо, що аграрний комітет очолює латифундист з 51 тисячею гектар (Микола Сольський — ред.). Є й інші олігархи, які сьогодні спонсорують собі державні дотації. Тому я чітко буду працювати на державу і на тих людей, які в мене повірять. Я завжди так робив: і в минулому скликанні, і зараз”, — підсумував Вадим Івченко.
Доповнення
Нагадаємо, Івченко розповів європейському виданню London Globe про країни, зацікавлені інвестиціями в землю України, та пояснив їхні приховані мотиви.