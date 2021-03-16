Не піду працювати заради “хотелок” олігархів: Івченко відповів на чутки про плани очолити Мінагрополітики

Цитата:

“По-перше, мені поки ніхто не пропонував. По-друге, коли буде офіційна пропозиція, я озвучу позиції, які буду виконувати на посаді міністра. Якщо ці позиції будуть сприйняті в парламенті — я піду працювати. Якщо ні — я не піду працювати заради якихось "хотелок“ олігархів чи латифундистів”, — зазначив Івченко.

Деталі

Народний депутат вкотре підкреслив, що наразі важливі державні посади в аграрній сфері займають люди з особистими бізнес-інтересами.

“Ми чітко розуміємо, що аграрний комітет очолює латифундист з 51 тисячею гектар (Микола Сольський — ред.). Є й інші олігархи, які сьогодні спонсорують собі державні дотації. Тому я чітко буду працювати на державу і на тих людей, які в мене повірять. Я завжди так робив: і в минулому скликанні, і зараз”, — підсумував Вадим Івченко.

Доповнення

Нагадаємо, Івченко розповів європейському виданню London Globe про країни, зацікавлені інвестиціями в землю України, та пояснив їхні приховані мотиви.