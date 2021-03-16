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Не пойду работать ради "хотелок" олигархов: Ивченко ответил на слухи о планах возглавить Минагрополитики

Киев  •  УНН

 • 14409 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Член аграрного комитета Верховной Рады, народный депутат Вадим Ивченко в эфире телеканала "Прямой" прокомментировал слухи о том, что в случае смены правительства он может возглавить Минагрополитики, передает УНН.

Цитата:

"Во-первых, мне пока никто не предлагал. Во-вторых, когда будет официальное предложение, я озвучу позиции, которые буду выполнять на должности министра. Если эти позиции будут восприняты в парламенте - я пойду работать. Если нет - я не пойду работать ради каких-то "хотелок" олигархов или латифундистов", - отметил Ивченко.

Детали

Народный депутат еще раз подчеркнул, что сейчас важные государственные должности в аграрной сфере занимают люди с личными бизнес-интересами.

"Мы четко понимаем, что аграрный комитет возглавляет латифундист с 51 тыс. гектаров (Николай Сольский - ред.). Есть и другие олигархи, которые сегодня спонсируют себе государственные дотации. Поэтому я четко буду работать на государство и на тех людей, которые в меня поверят. Я всегда так делал: и в прошлом созыве, и сейчас", - подытожил Вадим Ивченко.

Дополнение

Напомним, Ивченко рассказал европейскому изданию London Globe о странах, заинтересованных инвестициями в землю Украины, и объяснил их скрытые мотивы.

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