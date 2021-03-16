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"Слуги народа" ищут пути к уменьшению недовольство аграриев: политолог подтвердил слухи о коалиции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Накануне открытия рынка земли растет уровень недовольства аграриев. Поэтому, вероятно, для того, чтобы снизить градус недовольства земельной реформой и представить новое видение изменений в аграрной политике в качестве коалиционного партнера "слуги народа" рассматривают фракцию "Батькивщина". Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Андрей Золотарев.

Цитата:

"Велика вероятность того, что все будет зависеть от политических вариаций. В ближайшее время мы можем увидеть вариант коалиции, в частности - с "Батькивщиной", с которой будет легче находить согласие и общий язык среди аграриев. Ведь в аграрном секторе у Тимошенко сильные позиции" , - считает Золотарев.

Детали

Политолог отметил, что вопрос коалиции сейчас находится только в процессе переговоров, поэтому преждевременно что-то прогнозировать. Однако, учитывая, что аграрная и социальная темы всегда были ключевыми для "Батькивщины", в ближайшее время в случае коалиции Украину могут ожидать изменения среди министров именно этих сфер.

"Этот вопрос в процессе, хотя ничего еще не решено, но существует большая вероятность. Например, скорее всего, мы увидим нардепа Ивченко как вероятную кандидатуру на министра аграрной политики. Потому что он все эти годы работал с Тимошенко по аграрному сектору. Достаточно опытный человек", - подытожил он.

Дополнение

Напомним, народный депутат Вадим Ивченко ранее прокомментировал слухи о том, что в случае смены правительства он может возглавить Минагрополитики.

"Во-первых, мне пока никто не предлагал. Во-вторых, когда будет официальное предложение, я озвучу позиции, которые буду выполнять на должности министра. Если эти позиции будут восприняты в парламенте - я пойду работать. Если нет - я не пойду работать ради каких-то "хотелок" олигархов или латифундистов", - отметил Ивченко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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