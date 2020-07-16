“Слуги народу” планують скликати позачергову сесію ВР на 21 липня: розглядатимуть зелену енергетику
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Фракція "Слуга народу" планує скликати позачергову сесію Верховної Ради України на вівторок 21 липня та розглянути законопроект по зеленій енергетиці та інші. Про це УНН розповіла заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.
“Плануємо скликати сесію 21 липня. Залишилося багато нагальних законопроектів, які потребують розгляду. Зокрема, законопроект по зеленій енергетиці. Символічно, що позачергова сесія відбудеться рівно через рік після парламентських виборів”, — зазначила Кравчук.
Нагадаємо, що цей пленарний тиждень, згідно з календарним планом, має стати останнім у третій сесії ВР.
Водночас, голова ВР Дмитро Разумков заявляв, що Верховна Рада за необхідності готова зібратися для роботи на позачерговій сесії.
Також у “Слузі народу” не виключали можливості позачергових засідань Ради після закінчення сесії.