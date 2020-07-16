"Слуги народа" планируют созвать внеочередную сессию ВР на 21 июля: будут рассматривать зеленую энергетику

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 95887 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107903 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112765 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 143296 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114038 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137000 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103261 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102723 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104981 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102241 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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"Слуги народа" планируют созвать внеочередную сессию ВР на 21 июля: будут рассматривать зеленую энергетику

"Слуги народа" планируют созвать внеочередную сессию ВР на 21 июля: будут рассматривать зеленую энергетику

Киев  •  УНН

 • 16776 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Фракция "Слуга народа" планирует созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины на вторник, 21 июля и в рассмотреть законопроект о зеленой энергетике и другие. Об этом УНН рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Планируем созвать сессию 21 июля. Осталось много неотложных законопроектов, требующих рассмотрения. В частности, законопроект по зеленой энергетике. Символично, что внеочередная сессия состоится ровно через год после парламентских выборов", - отметила Кравчук.

Напомним, что эта пленарная неделя, согласно календарному плану, должна стать последней в третьей сессии ВР.

В то же время, председатель ВР Дмитрий Разумков заявлял, что Верховная Рада при необходимости готова собраться для работы на внеочередной сессии.

Также в "Слуге народа" не исключали возможности внеочередных заседаний Рады после окончания сессии.

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