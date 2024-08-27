Словʼянськ опинився під ворожим обстрілом: три вибухи біля траси

Словʼянськ знову обстріляли, три вибухи пролунали сьогодні вранці. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях у вівторок, пише УНН.

У Словʼянську знов гучно! Приблизно о 10:30 пролунало три вибухи. Обстріл здійснено поблизу автотраси Харків-Довжанськ. Пошкоджено АЗС, три легкові автівки та будівлю готелю. На щастя, обійшлося без постраждалих