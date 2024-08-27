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Словʼянськ опинився під ворожим обстрілом: три вибухи біля траси

Словʼянськ опинився під ворожим обстрілом: три вибухи біля траси

Київ • УНН

 • 17430 перегляди

У Словʼянську пролунало три вибухи поблизу автотраси Харків-Довжанськ. Пошкоджено АЗС, три легкові автівки та будівлю готелю, постраждалих немає.

Словʼянськ знову обстріляли, три вибухи пролунали сьогодні вранці. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях у вівторок, пише УНН.

У Словʼянську знов гучно! Приблизно о 10:30 пролунало три вибухи. Обстріл здійснено поблизу автотраси Харків-Довжанськ. Пошкоджено АЗС, три легкові автівки та будівлю готелю. На щастя, обійшлося без постраждалих

- написав Лях у Facebook.

рф 9 разів обстріляла Донеччину: пошкоджені бази відпочинку, ЛЕП та промзона 27.08.24, 10:18 • 17801 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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