Славянск оказался под вражеским обстрелом: три взрыва возле трассы
Киев • УНН
В Славянске прогремело три взрыва вблизи автотрассы Харьков-Довжанск. Повреждены АЗС, три легковых автомобиля и здание гостиницы, пострадавших нет.
Славянск снова обстреляли, три взрыва прогремели сегодня утром. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях во вторник, пишет УНН.
В Славянске снова громко! Примерно в 10:30 прозвучало три взрыва. Обстрел совершен вблизи автотрассы Харьков-Довжанск. Повреждены АЗС, три легковых автомобиля и здание гостиницы. К счастью, обошлось без пострадавших
рф 9 разів обстріляла Донеччину: пошкоджені бази відпочинку, ЛЕП та промзона 27 августа 2024, 07:18 • 14948 просмотров