Словаччина відправляє війська на кордон з Угорщиною, щоб стримати мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Новостворений уряд Словаччини оголосив про розгортання сотень поліцейських і військових уздовж угорського кордону, щоб стримувати зростаючу кількість мігрантів, які нелегально перетинають країну. Про це пише DW, передає УНН.
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Новопризначений прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що нелегальну міграцію необхідно контролювати, попередивши, що в іншому випадку в країну можуть потрапити люди, пов'язані з "терористичними" групами.
Він не повідомив подробиць розгортання, але відвідав один із пунктів пропуску в понеділок пізно ввечері, щоб ознайомитись із заходами.
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"Ми хочемо надіслати чіткий сигнал, що з новим урядом з'явився новий підхід до нелегальної міграції ", — сказав міністр внутрішніх справ Матус Сутай Есток.
Звертаючись до журналістів, він додав, що для захисту прикордонних районів з Угорщиною, які не є офіційними пунктами пропуску, будуть розгорнуті "значні сили".
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