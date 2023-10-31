Словакия отправляет войска на границу с Венгрией, чтобы сдержать мигрантов
Киев • УНН
Киев. 31 октября. УН. Вновь созданное правительство Словакии объявило о развертывании сотен полицейских и военных вдоль венгерской границы, чтобы сдерживать растущее число мигрантов, нелегально пересекающих страну. Об этом пишет DW, передает УНН.
Детали
Недавно назначенный премьер-министр Роберт Фицо заявил, что нелегальную миграцию необходимо контролировать, предупредив, что в противном случае в страну могут попасть люди, связанные с "террористическими" группами.
Он не сообщил подробностей развертывания, но посетил один из контрольно-пропускных пунктов в понедельник поздно вечером, чтобы ознакомиться с мероприятиями.
Цитата
"Мы хотим послать четкий сигнал о том, что с новым правительством появился новый подход к нелегальной миграции ", — сказал министр внутренних дел Матус Сутай Эсток.
Обращаясь к журналистам, он добавил, что для защиты приграничных районов с Венгрией, которые не являются официальными пунктами пропуска, будут развернуты "значительные силы".
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