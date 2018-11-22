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Слідство встановило канал, яким харківський чиновник зливав держтаємницю

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У справі про державну зраду, у якій підозрюють голову Холодногірської райдержадміністрації Максима Мусєєва, встановили канал передачі держтаємниці до іншої країни. Про це повідомила прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.

Так, під час досудового розслідування провели п'ять обшуків, допитали майже два десятки свідків, призначили шість експертних досліджень, провели ще майже 20 слідчих дій.

"За результатами проведеної роботи вдалося встановити, яким саме способом передавалась інформація представникам іноземної держави. До того ж вже експертами підтверджено, що дані, які передавалися по встановленому каналу, містять державну таємницю та її виток може завдати шкоди інтересам України у сфері державної безпеки", – йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначили у прокуратурі, підготовлено пакет необхідних документів для оголошення фігуранта справи у міжнародний розшук.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила голову Холодногірської РДА, завербованого спецслужбами РФ.

З’ясувалося, за ініціативою чиновника було створено альтернативні організації ветеранів АТО, які замість допомоги ветеранам займалися збором інформації військового та мобілізаційного характеру. Так їм вдалось зібрати списки учасників АТО, які були передані замовнику, а ним — російській стороні. За результатами розслідування йому оголосили підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею 111 КК України. Підозрюваного оголосили у державний розшук.

Мусєєва тимчасово відсторонили від посади голови Холодногірської РДА.

Українські Національні Новини

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