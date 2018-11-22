Следствие установило канал, по которому харьковский чиновник сливал гостайну
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. По делу о государственной измене, в которой подозревают главу Холодногорской райгосадминистрации Максима Мусеева, установили канал передачи гостайны в другую страну. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области, передает УНН.
Так, во время досудебного расследования провели пять обысков, допросили почти два десятка свидетелей, назначили шесть экспертных исследований, провели еще почти 20 следственных действий.
"По результатам проведенной работы удалось установить, каким именно способом передавалась информация представителям иностранного государства. К тому же уже экспертами подтверждено, что данные, которые передавались по установленному каналу, содержащих государственную тайну и ее виток может нанести ущерб интересам Украины в сфере государственной безопасности", – говорится в сообщении.
Кроме того, как отметили в прокуратуре, подготовлен пакет необходимых документов для объявления фигуранта дела в международный розыск.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила голову Холодногорской РГА, завербованного спецслужбами РФ.
Выяснилось, по инициативе чиновника были созданы альтернативные организации ветеранов АТО, которые вместо помощи ветеранам занимались сбором информации военного и мобилизационного характера. Так им удалось собрать списки участников АТО, которые были переданы заказчику, а им – российской стороне. По результатам расследования ему объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК Украины. Подозреваемого объявили в государственный розыск.
Мусеева временно отстранили от должности главы Холодногорской РГА.