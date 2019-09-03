Слідство у справі Ющенка: захист отримав фотокопії матеріалів ГПУ

“Зараз адвокат отримав фотокопії матеріалів (слідства — ред.) повністю, йому було надано можливість знімати фотокопії”, — зазначив співрозмовник.

З його слів, раніше у захисників не було такої можливості — знайомитись з матеріалами й робити виписки. Наразі ж спростили процедуру і надали можливість і фотографувати в тому числі.

“Ми надали таку можливість, адвокати відфотографували, зараз оцифровують це все. Як я розумію, за результатами цього ними буде прийнято рішення, чи підпишуть вони фінальний протокол про ознайомлення з матеріалами”, — зазначив Радіонов.

На його думку, тепер адвокати Ющенка фактично не мають підстав ходити в будівлю ГПУ, в іншому разі це означатиме, що сторона захисту вирішила затягувати процес.

“Якщо вони вирішать знайомитись тут знову, маючи на руках фотокопії всіх матеріалів, це буде свідчити про бажання затягнути час тощо”, — сказав начальник відділу Управління спецрозслідувань.

“В принципі строк ознайомлення з матеріалами не зараховується до строків слідства, і це можна затягувати. Є засоби, КПК передбачає обмеження строків, але враховуючи, що ще навіть місяця не минуло — якщо чесно порахувати, том в день. 250 аркушів складає один том. Нормальний темп — це 1-2 томи в день. Всього їх у справі близько 50”, — пояснив він.

Раніше УНН повідомляв, що Генеральна прокуратура повідомила про підозру третьому президенту України Віктору Ющенку в рамках розслідування справи щодо виведення “Межигір’я” з держвласності в 2007 році. Ющенко оголошено підозру у частині 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Після цього у ГПУ повідомили, що розслідування щодо Ющенка завершено. Водночас Печерський районний суд відмовив в арешті майна Ющенка. Це рішення слідчими було оскаржене.

Водночас сьогодні третій Президент України Віктор Ющенко повідомив, що Київський апеляційний суд відмовив прокурорам Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури в задоволенні апеляційної скарги на рішення Печерського райсуду столиці від 9 липня, яким було відмовлено в задоволенні клопотання ГПУ про накладення арешту на майно Ющенка.