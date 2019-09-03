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Следствие по делу Ющенко: защита получил фотокопии материалов ГПУ

Следствие по делу Ющенко: защита получил фотокопии материалов ГПУ

Киев  •  УНН

 • 18480 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Адвокат третьего Президента Украины Виктора Ющенко получил фотокопии материалов расследования дела о выводе резиденции "Межигорье" из государственной собственности. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник Второго следственного отдела Управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов.

"Сейчас адвокат получил фотокопии материалов (следствия - ред.) полностью, ему была предоставлена возможность снимать фотокопии", - отметил собеседник.

По его словам, ранее у защитников не было такой возможности - знакомиться с материалами и делать выписки. Сейчас же упростили процедуру и предоставили возможность и фотографировать в том числе.

"Мы предоставили такую возможность, адвокаты отсняли, сейчас оцифровывают это все. Как я понимаю, по результатам этого ими будет принято решение, подпишут ли они финальный протокол об ознакомлении с материалами", - отметил Радионов.

По его мнению, теперь адвокаты Ющенко фактически не имеют оснований ходить в здание ГПУ, иначе это будет означать, что сторона защиты решила затягивать процесс.

"Если они решат знакомиться здесь снова, имея на руках фотокопии всех материалов, это будет свидетельствовать о желании затянуть время и т.д.", - сказал начальник отдела Управления спецрасследований.

"В принципе срок ознакомления с материалами не засчитывается в сроки следствия, и это можно затягивать. Есть способы, УПК предусматривает ограничение сроков, но учитывая, что еще даже месяца не прошло - если честно посчитать, том за день. 250 листов составляет один том. Нормальный темп - это 1-2 тома в день. Всего их в деле около 50", - пояснил он.

Ранее сообщал УНН, что Генеральная прокуратура сообщила о подозрении третьему Президенту Украины Виктору Ющенко в рамках расследования дела о выводе "Межигорье" из госсобственности в 2007 году. Ющенко объявлено подозрение в части 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). После этого в ГПУ сообщили, что расследование в отношении Ющенко завершено. В то же время Печерский районный суд отказал в аресте имущества Ющенко. Это решение следователями было обжаловано.

В то же время сегодня третий Президент Украины Виктор Ющенко сообщил, что Киевский апелляционный суд отказал прокурорам Управления специальных расследований Генпрокуратуры в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Печерского райсуда столицы от 9 июля, которым было отказано в удовлетворении ходатайства ГПУ о наложении ареста на имущество Ющенко.

Украинские Национальные Новости

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