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Київський апеляційний суд відмовився арештовувати майно Ющенка

Київський апеляційний суд відмовився арештовувати майно Ющенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Київський апеляційний суд відмовив прокурорам Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури в задоволенні апеляційної скарги на рішення Печерського райсуду столиці від 9 липня, яким було відмовлено в задоволенні клопотання ГПУ про накладення арешту на майно третього Президента України Віктора Ющенка. Про це Ющенко повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Відповідне рішення суд ухвалив у понеділок. Представники ГПУ оскаржували в апеляційній інстанції рішення слідчого-судді Печерського суду Вячеслава Підпалого. При цьому паралельно подали ще одне аналогічне клопотання до суду першої інстанції про накладення арешту на майно Ющенка, в задоволені їм також було відмовлено вже іншим суддею”, — зазначено на сторінці Ющенка.

“Напередодні апеляційного розгляду ГПУ злила інформацію у ЗМІ про те, що ГПУ звернулася до Вищої ради правосуддя про притягнення суддів Печерського райсуду до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з тим, що вони відмовляються задовольняти їхні клопотання про накладення арешту на майно Ющенка. Що, у свою чергу, свідчить про неприхований тиск на суддів iз метою задоволення їхньої апеляційної скарги”, — наголосив адвокат Віталій Наум.

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Також адвокат додав “Київський апеляційний суд не пішов на такий тиск і відмовив їм у задоволенні апеляції. Відтак це рішення набуває законної сили”.

У повідомленні зазначено, що наприкінці вересня Київський апеляційний суд має розглянути ще одну скаргу ГПУ, тепер вже на інше рішення Печерського суду, яким також відмовлено у клопотанні про накладення арешту на майно Ющенка.

Ющенко також нагадав, що відповідні рішення судді ухвалили у рамках розслідування кримінального провадження щодо незаконного відчуження Межигір’я на користь Віктора Януковича. На початку літа ГПУ висунула мені підозру в розтраті майна у рамках справи про резиденцію “Межигір’я”, яка була виведена з державної власності у 2007 році.

Раніше УНН повідомляв, що Генеральна прокуратура повідомила про підозру третьому президенту України Віктору Ющенку в рамках розслідування справи щодо виведення резиденції “Межигір’я” з державної власності в 2007 році. Ющенко оголошено підозру у частині 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Після цього у ГПУ повідомили, що розслідування щодо Ющенка завершено. Водночас Печерський районний суд відмовив в арешті майна Ющенка. Це рішення слідчими було оскаржене.

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