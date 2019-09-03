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Киевский апелляционный суд отказался арестовывать имущество Ющенко

Киевский апелляционный суд отказался арестовывать имущество Ющенко

Киев  •  УНН

 • 9691 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Киевский апелляционный суд отказал прокурорам Управление специальных расследований Генпрокуратуры в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Печерского райсуда столицы от 9 июля, которым было отказано в удовлетворении ходатайства ГПУ о наложении ареста на имущество третьего Президента Украины Виктора Ющенко. Об этом Ющенко сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Соответствующее решение суд принял в понедельник. Представители ГПУ оспаривали в апелляционной инстанции решение следователя-судьи Печерского суда Вячеслава Пидпалого. При этом параллельно подали еще одно аналогичное ходатайство в суд первой инстанции о наложении ареста на имущество Ющенко, в удовлетворении им также было отказано уже другим судьей", - говорится на странице Ющенко.

"Накануне апелляционного рассмотрения ГПУ слила информацию в СМИ о том, что ГПУ обратилась в Высший совет правосудия о привлечении судей Печерского райсуда к дисциплинарной ответственности в связи с тем, что они отказываются удовлетворять их ходатайство о наложении ареста на имущество Ющенко. Что, в свою очередь, свидетельствует о неприкрытом давлении на судей с целью удовлетворения их апелляционной жалобы", - подчеркнул адвокат Виталий Наум.

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Также адвокат добавил, что "Киевский апелляционный суд не пошел на такое давление и отказал им в удовлетворении апелляции. Поэтому это решение вступает в законную силу".

В сообщении отмечается, что в конце сентября Киевский апелляционный суд должен рассмотреть еще одну жалобу ГПУ, теперь уже на другое решение Печерского суда, которым также отказано в ходатайстве о наложении ареста на имущество Ющенко.

Ющенко также напомнил, что соответствующие решения судьи приняли в рамках расследования уголовного производства в отношении незаконного отчуждения Межигорья в пользу Виктора Януковича. В начале лета ГПУ выдвинула мне подозрение в растрате имущества в рамках дела о резиденции "Межигорье", которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.

Ранее сообщал УНН, что Генеральная прокуратура сообщила о подозрении третьему президенту Украины Виктору Ющенко в рамках расследования дела о выводе резиденции "Межигорье" из государственной собственности в 2007 году. Ющенко объявлено подозрение в части 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). После этого в ГПУ сообщили, что расследование в отношении Ющенко завершено. В то же время Печерский районный суд отказал в аресте имущества Ющенко. Это решение следователями было обжаловано.

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