Слідство щодо катастрофи МН17 сьогодні назве імена винних
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні слідча група, з розслідування обставин, при яких був збитий Boeing МН17, назве імена причетних до катастрофи. Інформацію буде оприлюднена сьогодні, передає УНН.
Повідомляється, що спільна слідча група оприлюднить нову інформацію про результати розслідування збитого МН17. Відзначимо, що з боку української сторони буде присутній заступник генерального прокурора Дмитро Сторожук.
Зустріч пройде в місті Ньювегейн.
Відзначимо, що напередодні голландські ЗМІ опублікували імена причетних до злочину. За їхніми даними, слідство встановило імена чотирьох росіян, які забезпечували перевезення зенітної установки “Бук” з якої був здійснений постріл в літак. При цьому ЗМІ повідомляють і про п’ятого фігуранта — громадянина України, який раніше був звинувачений у державній зраді.
Відзначимо, що катастрофа Boeing-777 “Малайзійських авіаліній”, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, сталася 17 липня 2014 року в районі Донецької області в зоні бойових дій. Розслідування події ведеться міжнародною слідчою групою, до якої входять представники України, Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії. Жертвами авіа катастрофи стали 298 осіб.
Як відомо розслідування перебуває на завершальній стадії і незабаром буде передано до суду.
Як повідомляв УНН, Boeing MH17 був збитий із зенітно-ракетного комплексу “Бук”, який значився за 53-ю зенітно-ракетною бригадою ППО російських збройних сил, дислокованих в Курську і був перенаправлений в Україну через захоплену російськими військовими ділянку кордону. У 2018 році Росію офіційно звинуватили в причетності до краху МН17.