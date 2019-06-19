Следствие касательно катастрофы МН17 сегодня назовет имена виновных
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Сегодня следственная группа, по расследованию обстоятельств, при которых был сбит Boeing МН17 назовет имена причастных к катастрофе. Информация будет обнародована сегодня, передает УНН.
Сообщается, что совместная следственна группа обнародует новую информацию о результатах расследования сбитого МН17. Отметим, что со стороны украинской стороны будет присутствовать заместитель генерального прокурора Дмитрий Сторожук.
Встреча пройдёт в городе Ньювегейн.
Отметим, что накануне голландские СМИ опубликовали имена причастных к преступлению. По их данным, следствие установило имена четырех русских, которые обеспечивали перевозку зенитной установки “Бук” из которой был совершен выстрел в самолет. При этом СМИ сообщают и о пятом фигуранте — гражданина Украине, который ранее был обвинен в государственной измене.
Отметим, что катастрофа Boeing-777 “Малайзийских авиалиний”, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошла 17 июля 2014 года в районе Донецкой области в зоне боевых действий. Расследование происшествия ведется международной следственной группой, в которую входят представители Украины, Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии. Жертвами авиа крушения стало 298 человек.
Как известно расследование находится на завершающей стадии и вскоре будет передано в суд.
Как сообщал УНН, Boeing MH17 был сбит с зенитно-ракетного комплекса “Бук”, который числился за 53-й зенитно-ракетной бригадой ПВО российских вооруженных сил, дислоцированных в Курске и был перенаправлен в Украину захваченный российскими военными участок границы. В 2018 году Россию официально обвинили в причастности к крушению МН17.