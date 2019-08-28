Слідство розглядає три версії руйнування будинку в Дрогобичі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Слідчі у місті Дрогобич Львівської області перевіряють три версії обвалу чотириповерхового будинку. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради.
"Одна з версій – газ, але це малоймовірно. Друга – перепланування, але це також не підтверджено. Третя – можливо, коли були дощі, щось у підвалі промокло, підмило, адже це старий будинок", - повідомили у пресслужбі.
Наразі остаточної версії немає. Всі версії на місці події перевіряють слідчі.
Нагадаємо, над зруйнованою ділянкою житлового будинку у Дрогобичі Львівської області почали укріплювати дах.
За даними ДСНС, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.
З-під завалів врятували шістьох людей. Двоє людей загинули, особу першого загиблого встановлюють, семеро людей постраждали.
Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вибух у будинку в Дрогобичі.