Следствие рассматривает три версии разрушения дома в Дрогобыче
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Следователи в городе Дрогобыч Львовской области проверяют три версии обрушения четырехэтажного дома. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе Дрогобычского городского совета.
"Одна из версий - газ, но это маловероятно. Вторая - перепланировка, но это также не подтверждено. Третья - возможно, когда были дожди, то в подвале промокло, подмыло, ведь это старый дом", - сообщили в пресс-службе.
Сейчас окончательной версии нет. Все версии на месте происшествия проверяют следователи.
Напомним, над разрушенной участком жилого дома в Дрогобыче Львовской области начали укреплять крышу.
По данным ГСЧС, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.
Из-под завалов спасли шесть человек. Два человека погибли, особу первого погибшего устанавливают, семь человек пострадали.
Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.