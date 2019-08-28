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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 123702 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134091 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124152 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126988 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 129376 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153043 просмотра

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Следствие рассматривает три версии разрушения дома в Дрогобыче

Следствие рассматривает три версии разрушения дома в Дрогобыче

Киев  •  УНН

 • 51614 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Следователи в городе Дрогобыч Львовской области проверяют три версии обрушения четырехэтажного дома. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе Дрогобычского городского совета.

"Одна из версий - газ, но это маловероятно. Вторая - перепланировка, но это также не подтверждено. Третья - возможно, когда были дожди, то в подвале промокло, подмыло, ведь это старый дом", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас окончательной версии нет. Все версии на месте происшествия проверяют следователи.

Напомним, над разрушенной участком жилого дома в Дрогобыче Львовской области начали укреплять крышу.

По данным ГСЧС, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Из-под завалов спасли шесть человек. Два человека погибли, особу первого погибшего устанавливают, семь человек пострадали.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.

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