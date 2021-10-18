Слідом за Марченко: Цуренко пробилася в основну сітку тенісного турніру в Москві

Деталі

У фіналі кваліфікаційних змагань уродженка Києва витратила лише 56 хвилин аби здолати опір німецької тенісистки Анни-Лени Фрідзам з Німеччини, посіяної під п’ятим номером — 6:1, 6:1.

У першому колі основи Цуренко (WTA, 149) зіграє з китаянкою Чжен Цінвень (WTA, 158).

Примітно, що одразу з основної сітки стартуватиме наша Даяна Ястремська (WTA, 75), яка також отримала суперницю — росіянку Анну Калінську (WTA, 151).

Контекст

Марченко став переможцем кваліфікації “Кубку Кремля”.