Слідом за Марченко: Цуренко пробилася в основну сітку тенісного турніру в Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Представниця українського тенісу Леся Цуренко святкувала другу звитягу в рамках відбіркової сітки змагань “Кубок Кремля”, що триває у Москві, повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.
Деталі
У фіналі кваліфікаційних змагань уродженка Києва витратила лише 56 хвилин аби здолати опір німецької тенісистки Анни-Лени Фрідзам з Німеччини, посіяної під п’ятим номером — 6:1, 6:1.
У першому колі основи Цуренко (WTA, 149) зіграє з китаянкою Чжен Цінвень (WTA, 158).
Примітно, що одразу з основної сітки стартуватиме наша Даяна Ястремська (WTA, 75), яка також отримала суперницю — росіянку Анну Калінську (WTA, 151).
Контекст
Марченко став переможцем кваліфікації “Кубку Кремля”.