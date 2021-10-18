Вслед за Марченко: Цуренко пробилась в основную сетку турнира в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Представительница украинского тенниса Леся Цуренко праздновала вторую победу в рамках отборочной сетки соревнований "Кубок Кремля", который проходит в Москве, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.
Детали
В финале квалификационных соревнований уроженка Киева потратила всего 56 минут чтобы преодолеть сопротивление немецкой теннисистки Анны-Лены Фридзам из Германии, посеянной под пятым номером — 6: 1, 6: 1.
В первом круге основы Цуренко (WTA, 149) сыграет с китаянкой Чжэн Цинвень (WTA, 158).
Примечательно, что сразу с основной сетки стартует наша Даяна Ястремская (WTA, 75), которая также получила соперницу — россиянку Анну Калинский (WTA, 151).
Контекст
Марченко стал победителем квалификации “Кубка Кремля”.