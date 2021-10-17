Теніс: українець Марченко став переможцем кваліфікації "Кубку Кремля"

Деталі

У фіналі кваліфікації українець за 1 годину 24 хвилини зломив опір представника Австрії Юрія Родіонова (5) – 6:4, 6:1. На рахунку першого номера чоловічої збірної України п'ять ейсів та п'ять брейків.

Примітно, що серед потенційних суперників українця в першому колі в основі: Марін Чиліч (6 сіяний, входить до топ-50 рейтингу АТР), Александр Бублик (5 сіяний, входить до топ-50 рейтингу АТР), Джеймс Дакворт і Міомір Кецмановіч.

Довідка

У 2009 році Марченко доходив до півфіналу на "Кубку Кремля".