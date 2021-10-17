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Теннис: украинец Марченко стал победителем квалификации "Кубка Кремля"

Теннис: украинец Марченко стал победителем квалификации "Кубка Кремля"

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КИЕВ. 17 октября. УНН. Украинский теннисист Илья Марченко пробился в основную сетку турнира ATP-250 "Кубок Кремля", который продолжается на кортах в Москве, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Детали

В финале квалификации украинец по 1:00 24 минуты сломил сопротивление представителя Австрии Юрия Родионова (5) - 6:4, 6:1. На счету первого номера мужской сборной Украины пять эйсов и пять брейков.

Примечательно, что среди потенциальных соперников Украинский в первом круге в основе: Марин Чилич (6 сеяный, входит в топ-50 рейтинга АТР), Александр Бублик (5 сеяный, входит в топ-50 рейтинга АТР), Джеймс Дакворт и Миомир Кецманович.

Справка

В 2009 году Марченко доходил до полуфинала на "Кубке Кремля".

Украинские Национальные Новости

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