Слідчі назвали ймовірну причину розливу нафти у Каліфорнії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Слідчі вважають, що вантажне судно завдовжки 1200 футів зачепило нафтопровід і перетягло його через морське дно у Південній Каліфорнії. Про це пише УНН з посиланням на NBC News.
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Під час попереднього відвідування корабля під час сильного шторму в січні слідчі вважають, що його якір судна потягнувся на невідому відстань і зачепив 16-дюймову сталеву трубу нафтопроводу.
Удар призвів би до того, що бетонна обсадна труба товщиною в дюйм відірвалася б.
Досі не встановлено, чи спричинив цей удар жовтневий витік, або в лінію потрапило щось ще, або вона вийшла з ладу через раніше існуючу проблему.
“Ми все ще розглядаємо кілька суден і сценарії”, — заявив лейтенант берегової охорони Стнджа Кейн.
Нагадаємо
Біля узбережжя Південної Каліфорнії стався масштабний розлив нафти. За попередніми даними, з морського нафтовидобувного об’єкта витекло понад 500 тис. літрів нафти.
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан в окрузі Оріндж, наказавши державним органам “вжити негайних та агресивних заходів для ліквідації та пом’якшення наслідків” розливу.
У понеділок, 11 жовтня, генеральний прокурор Каліфорнії розпочав розслідування щодо розливу нафти у Тихому океані, унаслідок чого загинуло десятки тварин.