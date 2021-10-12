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Розлив нафти біля узбережжя Каліфорнії: розпочато розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У понеділок, 11 жовтня, генеральний прокурор Каліфорнії розпочав розслідування щодо розливу нафти у Тихому океані, унаслідок чого загинуло десятки тварин. Про це повідомляє УНН із посиланням на NBC News.

Деталі

За словами місцевого генерального прокурора Роба Бонта, його офіс "готовий зробити все необхідне, щоб отримати повний звіт про те, як це сталося".

Місцева влада також досліджує пошкоджений морський трубопровід, з якого, можливо, стався витік нафти біля Гантінгтон-Біч й інших прибережних населених пунктів на півдні.

Організація з охорони довкілля заявила, що з океану дістали 74 забруднених нафтою риб та птахів, 38 із них загинули. Окрім того, з води було вилучено 5 544 галони сирої нафти.

Минулого тижня влада заявила, що на трубопроводі, яким керує компанія Amplify Energy Corp. із Г'юстона, було виявлено пошкодження. За словами голови ради морської розвідки берегової охорони Джейсона Нойбауера, 13-дюймову ділянку бетонної оболонки трубопроводу було зламано.

Нагадаємо

Минулого тижня біля узбережжя Південної Каліфорнії стався масштабний розлив нафти. За попередніми даними, з морського нафтовидобувного об'єкта витекло понад 500 тис. літрів нафти.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан в окрузі Оріндж, наказавши державним органам "вжити негайних та агресивних заходів для ліквідації та пом'якшення наслідків" розливу.

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