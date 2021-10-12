Разлив нефти у побережья Калифорнии: начато расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В понедельник, 11 октября, генеральный прокурор Калифорнии начал расследование относительно разлива нефти в Тихом океане, в результате чего погибли десятки животных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.
Детали
По словам местного генерального прокурора Роба Бонта, его офис "готов сделать все необходимое, чтобы получить полный отчет о том, как это произошло".
Местные власти также исследуют поврежденный морской трубопровод, из которого, возможно, произошла утечка нефти возле Хантингтон-Бич и других прибрежных населенных пунктов на юге.
Организация по охране окружающей среды заявила, что из океана достали 74 загрязненных нефтью рыб и птиц, 38 из них погибли. Кроме того, из воды было изъято 5544 галлона сырой нефти.
На прошлой неделе власти заявили, что на трубопроводе, которым руководит компания Amplify Energy Corp. из Хьюстона, было обнаружено повреждение. По словам главы совета морской разведки береговой охраны Джейсона Нойбауэра, 13-дюймовый участок бетонной оболочки трубопровода был сломан.
Напомним
На прошлой неделе у побережья Южной Калифорнии произошел масштабный разлив нефти. По предварительным данным, с морского нефтедобывающего объекта вытекло более 500 тыс. литров нефти.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округе Ориндж, приказав государственным органам "принять немедленные и агрессивные меры для ликвидации и смягчения последствий" разлива.