Следователи назвали возможную причину разлива нефти в Калифорнии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Следователи считают, что грузовое судно длиной 1200 футов задело нефтепровод и перетащили его через морское дно в Южной Калифорнии. Об этом пишет УНН со ссылкой на NBC News.
Детали
Во время предыдущего посещения корабля во время сильного шторма в январе следователи считают, что его якорь судна потянулся на неизвестную расстояние и задел 16-дюймовую стальную трубу нефтепровода.
Удар привел бы к тому, что бетонная обсадная труба толщиной в дюйм оторвалась бы.
До сих пор не установлено, вызвал этот удар октябрьский утечка, или в линию попало что-то еще, или она вышла из строя из-за ранее существующую проблему.
“Мы все еще рассматриваем несколько судов и сценарии”, — заявил лейтенант береговой охраны Стнджа Кейн.
Напомним
У берегов Южной Калифорнии произошел масштабный разлив нефти . По предварительным данным, с морского нефтедобывающего объекта вытекло более 500 тыс. Литров нефти.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округе Ориндж, приказав государственным органам “принять немедленные и агрессивные меры для ликвидации и смягчения последствий” разлива.
В понедельник, 11 октября, генеральный прокурор Калифорнии начал расследование в отношении разлива нефти в Тихом океане, в результате чего погибли десятки животных.