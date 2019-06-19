Слідчі допитали близько 300 свідків у справі про катастрофу MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Спільна слідча група (JIT) допитала близько 300 свідків у справі про катастрофу пасажирського літака рейсу MH17 над Донбасом. Про це сказав глава департаменту розслідувань національної поліції Нідерландів Вілберт Пауліссен на брифінгу в Нідерландах Спільної слідчої групи (JIT) з розслідування катастрофи рейсу MH17, передає кореспондент УНН.
“Ми говорили з приблизно 300 свідками по сьогоднішній момент. Маленькі, але все ж дуже важливі свідчення для нас. І як я вже говорив, ми вжили усі належні заходи щодо них (свідків — ред.)”, — сказав Пауліссен.
За його словами, в цій справі вони знаходяться під програмою захисту свідків.
Варто нагадати, що Спільна слідча група вірить у причетність Російської Федерації до катастрофи рейса MH17, а відсутність співпраці з боку РФ вважає “ляпасом” всім родичам жертв трагедії. Про це сказав голландський прокурор Фред Вестербеке на брифінгу в Нідерландах Спільної слідчої групи (JIT) з розслідування катастрофи рейса MH17.