Следователи допросили около 300 свидетелей по делу о катастрофе MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Совместная следственная группа (JIT) допросила около 300 свидетелей в деле о крушении пассажирского самолёта рейса MH17 над Донбассом. Об этом сказал глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен на брифинге в Нидерландах Совместной следственной группы (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17, передает корреспондент УНН.
“Мы говорили с приблизительно 300 свидетелями по сегодняшний момент. Маленькие, но все же очень важные свидетельства для нас. И как я уже говорил, мы предприняли все надлежащие меры в отношении них (свидетелей — ред.)”, — сказал Паулиссен.
По его словам, в этом деле они находятся под программой по защите свидетелей.
Стоит напомнить, что Совместная следственная группа верит в причастность Российской Федерации к катастрофе рейса MH17, а отсутствие сотрудничества со стороны РФ считает “пощечиной” всем родственникам жертв трагедии. Об этом сказал голландский прокурор Фред Вестербеке на брифинге в Нидерландах Совместной следственной группы (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17.