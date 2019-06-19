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Следователи допросили около 300 свидетелей по делу о катастрофе MH17

Киев • УНН

 • 7351 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Совместная следственная группа (JIT) допросила около 300 свидетелей в деле о крушении пассажирского самолёта рейса MH17 над Донбассом. Об этом сказал глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен на брифинге в Нидерландах Совместной следственной группы (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17, передает корреспондент УНН.

Следователи допросили около 300 свидетелей по делу о катастрофе MH17

“Мы говорили с приблизительно 300 свидетелями по сегодняшний момент. Маленькие, но все же очень важные свидетельства для нас. И как я уже говорил, мы предприняли все надлежащие меры в отношении них (свидетелей — ред.)”, — сказал Паулиссен.

По его словам, в этом деле они находятся под программой по защите свидетелей.

Стоит напомнить, что Совместная следственная группа верит в причастность Российской Федерации к катастрофе рейса MH17, а отсутствие сотрудничества со стороны РФ считает “пощечиной” всем родственникам жертв трагедии. Об этом сказал голландский прокурор Фред Вестербеке на брифинге в Нидерландах Совместной следственной группы (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17.

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