Следователи допросили около 300 свидетелей по делу о катастрофе MH17

“Мы говорили с приблизительно 300 свидетелями по сегодняшний момент. Маленькие, но все же очень важные свидетельства для нас. И как я уже говорил, мы предприняли все надлежащие меры в отношении них (свидетелей — ред.)”, — сказал Паулиссен.

По его словам, в этом деле они находятся под программой по защите свидетелей.

Стоит напомнить, что Совместная следственная группа верит в причастность Российской Федерации к катастрофе рейса MH17, а отсутствие сотрудничества со стороны РФ считает “пощечиной” всем родственникам жертв трагедии. Об этом сказал голландский прокурор Фред Вестербеке на брифинге в Нидерландах Совместной следственной группы (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17.