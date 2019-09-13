Слідчі ДБР допитують звільнених з РФ українських моряків у справі Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань почали допитувати звільнених 7 вересня українських військових моряків у справі про “Керченській інцидент”. Про це на сторінці в Twitter написав адвокат моряків Микола Полозов, передає УНН.
“У ці дні в Києві слідчі ДБР (Державне бюро розслідувань) почали допитувати недавно звільнених українських військових моряків у справі про „Керченській інцидент“, порушеній за заявою колишнього заступника голови адміністрації президента Януковича Портнова А.В.”, — повідомив адвокат.
Зазначимо, що ДБР відкрило кримінальну справу на Порошенка через інцидент в Керченській протоці.
Нагадаємо, сьогодні вранці п’ятий Президент України Петро Порошенко з’явився на допит до ДБР.
Зі слів п’ятого Президента, слідчі питали його про моряків у Керченській протоці.