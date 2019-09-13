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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 62807 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111818 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103647 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110607 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 119839 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148368 просмотра

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Следователи ГБР допрашивают освобожденных из РФ украинских моряков по делу Порошенко

Следователи ГБР допрашивают освобожденных из РФ украинских моряков по делу Порошенко

Киев  •  УНН

 • 13714 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Следователи Государственного бюро расследований начали допрашивать освобожденных 7 сентября украинских военных моряков по делу о "Керченском инциденте". Об этом на странице в Twitter написал адвокат моряков Николай Полозов, передает УНН.

"В эти дни в Киеве следователи ГБР (Государственное бюро расследований) начали допрашивать недавно освобожденных украинских военных моряков по делу о "Керченском инциденте", возбужденному по заявлению бывшего заместителя главы администрации президента Януковича Портнова А.В.", - сообщил адвокат.

Отметим, что ГБР открыло уголовное дело на Порошенко из-за инцидента в Керченском проливе.

Напомним, сегодня утром пятый Президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в ГБР.

По словам пятого Президента, следователи спрашивали его о моряках в Керченском проливе.

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