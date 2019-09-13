Следователи ГБР допрашивают освобожденных из РФ украинских моряков по делу Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Следователи Государственного бюро расследований начали допрашивать освобожденных 7 сентября украинских военных моряков по делу о "Керченском инциденте". Об этом на странице в Twitter написал адвокат моряков Николай Полозов, передает УНН.
"В эти дни в Киеве следователи ГБР (Государственное бюро расследований) начали допрашивать недавно освобожденных украинских военных моряков по делу о "Керченском инциденте", возбужденному по заявлению бывшего заместителя главы администрации президента Януковича Портнова А.В.", - сообщил адвокат.
Отметим, что ГБР открыло уголовное дело на Порошенко из-за инцидента в Керченском проливе.
Напомним, сегодня утром пятый Президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в ГБР.
По словам пятого Президента, следователи спрашивали его о моряках в Керченском проливе.