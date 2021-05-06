Слідча комісія Ради по "Укрзалізниці" викликала на звіт силовиків

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"Коли Україна стала незалежною, залізниця переживала свої кращі часи. А чим далі, тим гірше. Треба щось кардинально міняти на залізниці. Не тільки в кадрах, а й в підходах. Крім того, повинен посилитися контроль над роботою підприємства, в тому числі з боку правоохоронних органів", - заявила вона.

За словами Гришиної, при повній бездіяльності НАБУ зараз намагається і приховати інформацію.

"Ми знаємо, що в НАБУ, наприклад, чомусь не порушено жодної кримінальної справи по "Укрзалізниці". Про що тут говорити?! Ми не можемо отримати інформацію про це. НАБУ нам її не дає. Тільки пише скарги на нас, що ми на них тиснемо і хочемо отримати інформацію про те, які кримінальні провадження на якому етапі", - резюмувала вона.

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ТСК попередньо встановила бездіяльність НАБУ в боротьбі з корупцією в "Укрзалізниці". Незважаючи на публічний розголос різних схем на залізниці, детективи НАБУ ігнорують обов'язок реєструвати і розслідувати кримінальні провадження.

Однак УНН раніше відзначав, що відповідальні за "Укрзалізницю" детективи НАБУ насправді проводять час на тренінгах фонду "Відродження" Джорджа Сороса і лекціях в Clubhouse.

Тим часом САП синхронно з НАБУ також відмовляється реєструвати кримінальні провадження за схемами в "Укрзалізниці" і приховує прізвища прокурорів, які повинні були займатися антикорупційною діяльністю на залізниці.

Як раніше повідомляв УНН, в минулому році НАБУ і САП направили до суду одну справа по "Укрзалізниці" п'ятирічної давності.