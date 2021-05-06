Слідча комісія Ради по "Укрзалізниці" викликала на звіт силовиків

ukru
Ексклюзив
10:51 • 34783 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 58715 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 121889 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 163756 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 240631 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 182070 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 175681 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188317 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155099 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160254 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 103750 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 102163 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 115931 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 81828 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 105480 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 240626 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 193688 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 289062 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 284323 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 411017 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 86171 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 92239 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 87974 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 109275 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 118610 перегляди
Актуальне
Слідча комісія Ради по "Укрзалізниці" викликала на звіт силовиків

Слідча комісія Ради по "Укрзалізниці" викликала на звіт силовиків

Київ • УНН

 • 20150 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Голова Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань перевірки і оцінки критичного стану “Укрзалізниці” Юлія Гришина заявила про виклик силовиків на звіт, передає УНН з посиланням на Mintrans.

Цитата

"Коли Україна стала незалежною, залізниця переживала свої кращі часи. А чим далі, тим гірше. Треба щось кардинально міняти на залізниці. Не тільки в кадрах, а й в підходах. Крім того, повинен посилитися контроль над роботою підприємства, в тому числі з боку правоохоронних органів", - заявила вона.

За словами Гришиної, при повній бездіяльності НАБУ зараз намагається і приховати інформацію.

"Ми знаємо, що в НАБУ, наприклад, чомусь не порушено жодної кримінальної справи по "Укрзалізниці". Про що тут говорити?! Ми не можемо отримати інформацію про це. НАБУ нам її не дає. Тільки пише скарги на нас, що ми на них тиснемо і хочемо отримати інформацію про те, які кримінальні провадження на якому етапі", - резюмувала вона.

Додатково

ТСК попередньо встановила бездіяльність НАБУ в боротьбі з корупцією в "Укрзалізниці". Незважаючи на публічний розголос різних схем на залізниці, детективи НАБУ ігнорують обов'язок реєструвати і розслідувати кримінальні провадження.

Однак УНН раніше відзначав, що відповідальні за "Укрзалізницю" детективи НАБУ насправді проводять час на тренінгах фонду "Відродження" Джорджа Сороса і лекціях в Clubhouse.

Тим часом САП синхронно з НАБУ також відмовляється реєструвати кримінальні провадження за схемами в "Укрзалізниці" і приховує прізвища прокурорів, які повинні були займатися антикорупційною діяльністю на залізниці.

Як раніше повідомляв УНН, в минулому році НАБУ і САП направили до суду одну справа по "Укрзалізниці" п'ятирічної давності.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами