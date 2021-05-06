Следственная комиссия Рады по "Укрзализныце" вызвала на отчет силовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Глава Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам проверки и оценки критического состояния “Укрзализныци” Юлия Гришина заявила о вызове силовиков на отчет, передает УНН со ссылкой на Mintrans.
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“Когда Украина стала независимой, железная дорога переживала свои лучшие времена. А чем дальше, тем хуже. Надо что-то кардинально менять на железной дороге. Не только в кадрах, но и в подходах. Кроме того, должен ужесточиться контроль над работой предприятия, в том числе со стороны правоохранительных органов”, — заявила она.
По словам Гришиной, при полной бездеятельности НАБУ сейчас пытается и скрыть информацию.
“Мы знаем, что в НАБУ, например, почему-то не возбуждено ни одного уголовного дела по „Укрзализныци“. О чем тут говорить?! Мы не можем получить информацию об этом. НАБУ нам ее не дает. Только пишет жалобы на нас, что мы на них давим и хотим получить информацию о том, какие уголовные производства на каком этапе”, — резюмировала она.
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ВСК предварительно установила бездействие НАБУ в борьбе с коррупцией в “Укрзализныци”. Несмотря на публичную огласку различных схем на железной дороге, детективы НАБУ игнорируют обязанность регистрировать и расследовать уголовные производства.
Однако УНН ранее отмечал, что ответственные за “Укрзализныцю” детективы НАБУ на самом деле проводят время на тренингах фонда “Возрождение” Джорджа Сороса и лекциях в Clubhouse.
Между тем САП синхронно с НАБУ также отказывается регистрировать уголовные производства по схемам в “Укрзализныце” и скрывает фамилии прокуроров, которые должны были заниматься антикоррупционной деятельностью на железной дороге.
Как ранее сообщал УНН, в прошлом году НАБУ и САП направили в суд одно дело по “Укрзализныце” пятилетней давности.