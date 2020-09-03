Скорочення переказів заробітчан у липні знизилось до 5% - НБУ

“Наразі ми бачимо - цифри платіжного балансу поточного рахунку залишаються позитивними в нас достатньо. Вони, в принципі, відповідають нашим тенденціям, Ми навіть дещо переоцінили вплив коронакризи на показники переказів людей, мігрантів, які працюють за кордоном. Знаєте, ми очікували… Звичайно, тоді ще, в квітні, що падіння десь складе 20%, в порівнянні з минулим роком. Наразі, після 7 місяців цього року ми бачимо падіння всього на 5%”, - сказав Дмитро Сологуб.

Нагадаємо, скорочення переказів заробітчан у травні сягнуло 21%.