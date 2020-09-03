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Сокращение переводов трудовых мигрантов в июле снизилось до 5% - НБУ

Киев • УНН

 • 10531 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. За 7 месяцев 2020 года падение переводов трудовых мигрантов составляет 5%, по сравнению с прошлым годом. Об этом на брифинге в четверг сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает корреспондент УНН.

Сокращение переводов трудовых мигрантов в июле снизилось до 5% - НБУ

"Сейчас мы видим - цифры платежного баланса текущего счета остаются положительными у нас достаточно. Они, в принципе, соответствуют нашим тенденциям, мы даже несколько переоценили влияние коронакризиса на показатели переводов людей, мигрантов, работающих за рубежом. Знаете, мы ожидали... Конечно, тогда еще, в апреле, что падение где-то составит 20%, по сравнению с прошлым годом. Сейчас, после 7 месяцев этого года мы видим падение всего на 5%", - сказал Дмитрий Сологуб.

Напомним, сокращение переводов трудовых мигрантов в мае достигло 21%.

Украинские Национальные Новости

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