Сокращение переводов трудовых мигрантов в июле снизилось до 5% - НБУ

"Сейчас мы видим - цифры платежного баланса текущего счета остаются положительными у нас достаточно. Они, в принципе, соответствуют нашим тенденциям, мы даже несколько переоценили влияние коронакризиса на показатели переводов людей, мигрантов, работающих за рубежом. Знаете, мы ожидали... Конечно, тогда еще, в апреле, что падение где-то составит 20%, по сравнению с прошлым годом. Сейчас, после 7 месяцев этого года мы видим падение всего на 5%", - сказал Дмитрий Сологуб.

Напомним, сокращение переводов трудовых мигрантов в мае достигло 21%.