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Скинув собаку з моста на колію: проти чоловіка на Запоріжжі відкрили провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. На Запоріжжі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами стосовно чоловіка з Бердянська. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

Так, 13 серпня до поліції з заявою про факт жорстокого поводження з твариною звернулася голова громадської організації “Бердянська служба захисту тварин”.

"Правоохоронці встановили, що 11 серпня 70-річний мешканець міста Бердянськ скинув собаку з моста на залізничну колію. Громадяни відвезли тварину з чисельними травмами до ветеринарної клініки", - вказали правоохоронці.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Власник собаки за свої дії може отримати до трьох років обмеження волі. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Запоріжжі живодер повісив цуценя Хаскі на дереві.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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