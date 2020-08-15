Сбросил собаку с моста на рельсы: против мужчины на Запорожье открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. На Запорожье полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными в отношении мужчины из Бердянска. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Так, 13 августа в полицию с заявлением о факте жестокого обращения с животным обратилась глава общественной организации "Бердянская служба защиты животных".
"Правоохранители установили, что 11 августа 70-летний житель города Бердянск сбросил собаку с моста на железнодорожные пути. Граждане отвезли животное с многочисленными травмами в ветеринарную клинику", - указали правоохранители.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Владелец собаки за свои действия может получить до трех лет ограничения свободы. Следственные действия продолжаются.
Напомним, на Запорожье живодер повесил щенка Хаски на дереве.