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Схвалено європейцями: трьом українським виробникам курятини дозволено експортувати в ЄС

Схвалено європейцями: трьом українським виробникам курятини дозволено експортувати в ЄС

Київ • УНН

 • 8619 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Лише троє українських виробників мають право ввозити м’ясо птиці до ЄС. Такі дані опубліковані на сайті Єврокомісії, передає УНН.

Дозвіл на експорт у ЄС зокрема має найбільший виробник України — компанія “Миронівський хлібопродукт” (МХП) Юрія Косюка.

Аналогічні дозволи мають також “Птахокомплекс Губин” і “Комплекс Агромарс”.

Водночас, постачати м’ясні вироби та напівфабрикати до ЄС дозволено лише компаніям МХП.

Як пояснили в Держпродспоживслужбі, наявність таких дозволів свідчить про відповідність української курятини вимогам європейців.

Раніше УНН повідомляв, що Європарламент 26 листопада ратифікував зміни в угоду між ЄС і Україною щодо збільшення квоти для безмитного експорту м’яса птиці з України.

Резолюцію підтримали 444 євродепутати. Домовленості передбачають поступове збільшення до 2021 року в 2,5 рази — до 70 тис. тонн на рік — безмитних квот експорту української курятини і переробленого м’яса курки.

Збільшення квот ініціював ЄС, але міжнародне видання Politico називає це перемогою України, зокрема найбільшого виробника і експортера української курятини, компанії “Миронівський хлібопродукт” (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка, частка якого в загальному експорті країни (по курятині) становить 90%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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