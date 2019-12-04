Схвалено європейцями: трьом українським виробникам курятини дозволено експортувати в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Лише троє українських виробників мають право ввозити м’ясо птиці до ЄС. Такі дані опубліковані на сайті Єврокомісії, передає УНН.
Дозвіл на експорт у ЄС зокрема має найбільший виробник України — компанія “Миронівський хлібопродукт” (МХП) Юрія Косюка.
Аналогічні дозволи мають також “Птахокомплекс Губин” і “Комплекс Агромарс”.
Водночас, постачати м’ясні вироби та напівфабрикати до ЄС дозволено лише компаніям МХП.
Як пояснили в Держпродспоживслужбі, наявність таких дозволів свідчить про відповідність української курятини вимогам європейців.
Раніше УНН повідомляв, що Європарламент 26 листопада ратифікував зміни в угоду між ЄС і Україною щодо збільшення квоти для безмитного експорту м’яса птиці з України.
Резолюцію підтримали 444 євродепутати. Домовленості передбачають поступове збільшення до 2021 року в 2,5 рази — до 70 тис. тонн на рік — безмитних квот експорту української курятини і переробленого м’яса курки.
Збільшення квот ініціював ЄС, але міжнародне видання Politico називає це перемогою України, зокрема найбільшого виробника і експортера української курятини, компанії “Миронівський хлібопродукт” (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка, частка якого в загальному експорті країни (по курятині) становить 90%.