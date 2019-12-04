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Одобрено европейцами: трем украинским производителям курятины разрешено экспортировать в ЕС

Одобрено европейцами: трем украинским производителям курятины разрешено экспортировать в ЕС

Киев  •  УНН

 • 8618 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Только трое украинских производителей имеют право ввозить мясо птицы в ЕС. Такие данные опубликованы на сайте Еврокомиссии, передает УНН.

Разрешение на экспорт в ЕС в частности имеет крупнейший производитель Украины — компания “Мироновский хлебопродукт” (МХП) Юрия Косюка.

Аналогичные разрешения имеют также “Птицекомплекс Губин” и “Комплекс Агромарс”.

В то же время, поставлять мясные изделия и полуфабрикаты в ЕС разрешено только компаниям МХП.

Как пояснили в Госпродпотребслужбе, наличие таких разрешений свидетельствует о соответствии украинской курятины требованиям европейцев.

Ранее сообщал УНН, что Европарламент 26 ноября ратифицировал изменения в соглашение между ЕС и Украиной об увеличении квоты для беспошлинного экспорта мяса птицы из Украины.

Резолюцию поддержали 444 евродепутаты. Договоренности предусматривают постепенное увеличение к 2021 году в 2,5 раза — до 70 тыс. тонн в год — беспошлинных квот экспорта украинской курятины и переработанного мяса курицы.

Увеличение квот инициировал ЕС, но международное издание Politico называет это победой Украины, в частности крупнейшего производителя и экспортера украинской курятины, компании “Мироновский хлебопродукт” (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка, доля которого в общем экспорте страны (по курятине) составляет 90%.

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