Скаути передали Зеленському та першій леді Вифлеємський вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з представниками скаутських організацій та отримали з їхніх рук Вифлеємський вогонь. Про це інформує пресслужба Глави держави, передає УНН.
Зазначається, що учасники Національної організації скаутів України та Асоціації гайдів України привітали президентське подружжя та подякували за можливість зустрітися.
"Скаути прочитали вітальний вірш, а потім діти – по одному представнику від кожної організації – разом передали лампадку з Вифлеємським вогнем Главі держави та першій леді", - зазначають у пресслужбі.
Зазначається, що Зеленський привітав усіх скаутів та їхні родини з прийдешніми святами й побажав миру, а дружина Глави держави також привітала скаутів з днем Святого Миколая, Різдвом і Новим роком.
Як повідомляв УНН, Зеленський привітав українців зі святом Святого Миколая та побажав громадянам отримати “під подушкою і в чобітках” міцний імунітет.