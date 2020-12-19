Скауты передали Зеленскому и первой леди Вифлеемский огонь

Отмечается, что участники Национальной организации скаутов Украины и Ассоциации гайдов Украины поздравили президентскую чету и поблагодарили за возможность встретиться.

"Скауты прочитали приветственный стихотворение, а потом дети - по одному представителю от каждой организации - вместе передали лампадку с Вифлеемским огнем Главе государства и первой леди", - отмечают в пресс-службе.

Отмечается, что Зеленский поздравил всех скаутов и их семьи с наступающими праздниками и пожелал мира, а жена главы государства также поздравила скаутов с днем Святого Николая, Рождеством и Новым годом.

Как сообщал УНН, Зеленский поздравил украинцев с праздником Святого Николая и пожелал гражданам получить "под подушкой и в сапожках" крепкий иммунитет.