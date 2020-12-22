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Скандальна Білоруська АЕС отримала дозвіл на дослідно-промислову експлуатацію першого енергоблоку

Київ • УНН

 • 10025 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Білоруській АЕС видано дозвіл на право виконання етапної програми дослідно-промислової експлуатації першого енергоблоку. Про це повідомляє Департамент з ядерної та радіаційної безпеки МНС Білорусі (Держатомнагляд) у вівторок на своєму сайті, пише УНН.

Скандальна Білоруська АЕС отримала дозвіл на дослідно-промислову експлуатацію першого енергоблоку

“Колегією Міністерства з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь прийнято рішення про внесення змін до ліцензії ДП „Білоруська АЕС“ на право здійснення діяльності в галузі використання атомної енергії та джерел іонізуючого випромінювання, що дозволяють приступити до виконання етапної програми дослідно-промислової експлуатації енергоблоку № 1”, — сказано в повідомленні.

Як відзначили, в Держатомнагляді, дане рішення базується на висновку Держатомнагляду, який відповідно до чинного законодавства розглянув результати експертизи документів, “які обґрунтовують безпеку, і провів перевірку готовності Білоруської АЕС виконати заявлену діяльність”.

Будівництво АЕС ведеться за типовим російським проектом нового покоління “три плюс” АЕС-2006. БілАЕС буде складатися з двох енергоблоків потужністю 1200 МВт кожен. Генпідрядником виступає “Атомстройекспорт” (входить в Росатом). 3 листопада перший енергоблок БелАЕС був включений в об’єднану енергосистему країни, а 7 листопада був виведений на потужність 400 МВт. 21 грудня Міненерго Білорусі повідомило про завершення етапу енергетичного пуску. Після проведених випробувань турбогенератор першого енергоблоку знову підключено до енергосистеми з подальшим набором потужності до 500 МВт.

На етапі дослідно-промислової експлуатації передбачено послідовне освоєння потужності реакторної установки (75 — 90 — 100% від номінальної) також з проведенням необхідних випробувань, після яких буде проведено комплексне випробування енергоблоку протягом 15 діб на номінальній потужності. По його завершенню перший енергоблок БілАЕС буде прийнятий приймальною комісією в експлуатацію. Очікується, що перший блок БілАЕС введуть в промислову експлуатацію в 2021 році, другий — в 2022 році.

Відзначимо, що Білоруська АЕС викликала погіршення відносин Мінська з сусідніми державами, особливо з Литвою. 3 листопада цього року, коли перший енергоблок Білоруської АЕС (БілАЕС) був включений в об’єднану енергосистему країни — Литва, реагуючи на це, припинила пропуск електроенергії із сусідньої країни.

Литва стверджує, що проект БілАЕС здійснювався з порушеннями міжнародних вимог у сфері ядерної енергетики. Парламент балтійської республіки оголосив станцію загрозою національній безпеці, а також законодавчо заборонив купівлю та експортний пропуск її електроенергії через свої електромережі.

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